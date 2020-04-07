Украина на пороге пика коронавирусной болезни – Минздрав

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Вторник, 7 апреля 2020, 18:02

Украина приблизилась к пику распространения коронавирусной болезни Covid-19.

Источник: видеообращение министра здравоохранения Максима Степанова, опубликованное в Телеграмм

Прямая речь: "В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему".

Детали: По его словам, количество больных Covid-19 растет столь стремительно, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни лекарств, ни мест в больницах.

Он обратил внимание, что такая же ситуация во многих странах.

В связи с этим, отметил Степанов, пока рано говорить о завершении карантина в стране.

Евений Кизилов, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 Минздрав


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