Украина на пороге пика коронавирусной болезни – Минздрав
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Вторник, 7 апреля 2020, 18:02
Украина приблизилась к пику распространения коронавирусной болезни Covid-19.
Источник: видеообращение министра здравоохранения Максима Степанова, опубликованное в Телеграмм
Прямая речь: "В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему".
Детали: По его словам, количество больных Covid-19 растет столь стремительно, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни лекарств, ни мест в больницах.
Он обратил внимание, что такая же ситуация во многих странах.
В связи с этим, отметил Степанов, пока рано говорить о завершении карантина в стране.
Евений Кизилов, УП
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