Говорить о завершении карантина еще рано – министр здравоохранения

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что пока рано говорить о завершении карантина.

Источник: обращение Степанова 7 апреля

Прямая речь: "Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано".

Детали: По его словам, он понимает, что сидеть 4 недели дома трудно, но лучше сидеть дома здоровым, чем заболеть.

Он добавил, что сейчас Украина на пороге пика заболеваемости.

Карантин в Украине объявлен до 24 апреля.

Что было раньше: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина.

С 6 апреля в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также запрещено гулять в парках.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, ограничительные меры начнут ослаблять в конце апреля: "Сначала на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта".

В то же время, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать, а для пожилых людей, студентов и школьников карантин продлят.

Напомним:

Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине объявлен карантин, который действует с 12 марта по 24 апреля как минимум.

Власти сначала запретила массовые собрания, дальше остановила общественный транспорт, а потом ввели еще более жесткие ограничения – в частности, не гулять в парках, на детских и спортивных площадках. В Киеве спортивные и детские площадки закрыли еще раньше.

1 апреля Кабмин обнародовал перечень новых ограничений: на время карантина запрещено находиться без медицинской маски в общественных местах, ходить по улицам больше, чем двум (за исключением сопровождения детей), посещать парки и скверы (за исключением выгула собак), посещать спортивные и детские площадки, проводить массовые (более 10 человек) меры.

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