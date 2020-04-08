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Мэр Николаева отреагировал на запланированную проверку Минздрава

Среда, 8 апреля 2020, 00:11
Мэр Николаева отреагировал на запланированную проверку Минздрава

Мэр Николаева ответил на ожидаемую из Минздрава проверку относительно правильности тестирования на коронавирус.

Источник: городской голова Александр Сенкевич во время вечернего онлайн-брифинга, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Сенкевича: "Минздрав подозревает, что мы делаем что-то неправильно, что скрываем, возможно, реальную ситуацию с заболеванием коронавирусом. Поэтому в конце этой или в начале следующей недели к нам приедет специальная комиссия специалистов, которая будет проверять наши действия. Мы их ждем, нам скрывать нечего".

Детали: Он также отметил, что в Николаеве ежесуточно умирает от 10 до 16 человек по разным причинам. Но этот уровень смертности ничем не отличается от прошлых лет.

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Предыстория: В Министерстве здравоохранения рассмотрят вопрос, почему в Николаевской области пока не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Николаевкоронавирускарантин
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