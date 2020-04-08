От коронавируса за рубежом вылечились 17 украинцев – МИД

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Среда, 8 апреля 2020, 00:24

За рубежом 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, получают лечение – 174 граждан.

Источник: сообщение МИД в Facebook

Детали: Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

В рамках системы "Защита" домой вернулись 14 624 наших граждан.

Количество умерших от осложнений украинцев не изменилось – 5 человек.

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Напомним:

  • По состоянию на 9 утра 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Украинская правда
Темы: МИД коронавирус


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