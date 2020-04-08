Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От коронавируса за рубежом вылечились 17 украинцев – МИД

Среда, 8 апреля 2020, 00:24
От коронавируса за рубежом вылечились 17 украинцев – МИД

За рубежом 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, получают лечение – 174 граждан.

Источник: сообщение МИД в Facebook

Детали: Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

В рамках системы "Защита" домой вернулись 14 624 наших граждан.

Количество умерших от осложнений украинцев не изменилось – 5 человек.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По состоянию на 9 утра 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Украинская правда
Темы: МИДкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
МИД
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Британия осудила выход РФ из "зерновой сделки": Пренебрегают потребностями людей во всем мире
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: