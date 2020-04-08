От коронавируса за рубежом вылечились 17 украинцев – МИД
Среда, 8 апреля 2020, 00:24
За рубежом 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, получают лечение – 174 граждан.
Источник: сообщение МИД в Facebook
Детали: Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.
В рамках системы "Защита" домой вернулись 14 624 наших граждан.
Количество умерших от осложнений украинцев не изменилось – 5 человек.
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Напомним:
- По состоянию на 9 утра 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.
Украинская правда