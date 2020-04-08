Боевики скрывают первую смерть от COVID-19 – МинВОТ

Оккупационная власть в ОРДО скрывает смерть больного коронавирусом гражданина и официально признает только 6 случаев заражения.

Источник: сообщение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "Вместе с тем, по имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевка умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята".

Детали: В Министерстве также отмечают, что в городе Кадиевка, что находится на территории ОРДО, врачи-вирусологи из России проводят ежедневный осмотр боевиков так называемого "армейского корпуса".

"При этом, гражданское население лишено надлежащей медицинской помощи. В то же время, по информации МККК, уже до конца текущей недели организация планирует направить на Донбасс новую партию гуманитарной помощи, в том числе и для борьбы с коронавирусом ", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, российское Минобороны намерено размещать больных COVID военных во временно оккупированном Севастополе.

"По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тыс. человек находится под различными типами наблюдения из-за подозрений инфицирования ", – заявляют в Министерстве.

Также рассматривается вопрос о возможности поставки гуманитарной помощи во временно оккупированный Россией Крым.