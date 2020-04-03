Людей, которые приедут из ОРДЛО и Крыма, также поместят на обсервацию

Украинские власти будут помещать на обязательную 14-дневную обсервацию граждан, въезжающих с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, во время карантина в связи с пандемией COVID-19.

Источник: изменения к постановлению Кабинета министров от 11 марта (№211), внесенные 2 апреля

Дословно: "Установить, что обязательной госпитализации в обсерваторы (изоляторы), которые определяются областными, Киевской городской государственными администрациями, подлежат...

лица, въезжающие с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.. Севастополя через контрольные пункты въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее –

кроме сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.. Севастополя, если нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом".

Детали: Люди, пересекающие государственную границу, будут попадать на обсервацию, то есть они будут находиться под наблюдением медиков в определенном месте.

Это не касается дипломатов и консулов, представителей международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине, а также членов их семей.

Также исключение будет для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад – если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

На обсервацию также будут брать: людей, которые не имеют возможности соблюдать самоизоляцию и изъявили желание перейти в обсерватор (изолятор); людей, которые дважды нарушили условия самоизоляции.

Забирать в обсерватор будут тех, кто контактировал с больными и имеет признаки инфицирования COVID-19, но отказывается от медицинского обследования. Это – по направлению лечащего врача.

Дети, не достигшие 12 лет, подлежат госпитализации в обсерватор (изолятор) вместе с одним из родителей (опекунов).

Национальная полиция будет сопровождать транспортные средства во время транспортировки организованных групп людей (более 40 человек) в обсерваторы (изоляторы).

Человека с признаками заболевания после обязательного медосмотра могут направить на самоизоляцию.

Мониторить соблюдение обсервации и самоизоляции планируют с помощью мобильного приложения, которое Министерство цифровой трансформации должно доработать до 5 апреля.

Напомним:

2 апреля Кабинет министров ввел более жесткие ограничения на время карантина, который будет действовать до 24 апреля минимум. В частности, с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также ходить больше, чем по двое (за исключением сопровождения детей".

29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Ранее правительство Украины ввело ограничения на пересечение административной границы с аннексированным Россией Крымом и линии разграничения с оккупированной частью Донбасса. Пограничники могут делать исключения для КПВВ Крыма по гуманитарным причинам, а для КПВВ с ОРДЛО – с разрешения командующего ОС, но не могут гарантировать, что боевики пропустят людей в ОРДЛО.

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