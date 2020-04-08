33 больных коронавирусом в критическом состоянии – Ляшко

Сейчас в Украине 33 человека, страдающих коронавирусной инфекцией, в критическом состоянии.

Источник: брифинг главного санитарного врача Виктора Ляшко 8 апреля

Прямая речь: "Сейчас в учреждениях здравоохранения находится 757 человека, из них 37 детей с коронавирусной болезнью. В критическом состоянии - те, которые нуждаются в интенсивной терапии, 33 человека. На амбулаторном лечении - 824 человека.

За минувшие сутки зарегистрировали 206 новых случаев коронавирусной болезни, из них - 20 случаев среди детей, есть случаи и среди медицинских работников.

В учреждения здравоохранения за прошедшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализировали 66 человек, из них 3-е детей. В критическом состоянии из этих 66 человек были госпитализированы 3 человека.

За минувшие сутки умерли 7 человек: 4-ро в Ивано-Франковской области. Возраст умерших: 71, 82, 72, 69, два человека до 60 лет - это 51 и 58, в Киеве умер мужчина 35 лет".

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев заболевания.

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