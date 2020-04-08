Пожары уничтожили 18 тысяч гектаров экосистем: Если так и дальше будет, к зиме выгорит вся страна

3331 просмотр
Среда, 8 апреля 2020, 12:23

С начала года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров экосистем, пожарные призывают не жечь сухой травы, потому что если ситуация с возгоранием не изменится, то к концу года выгорит вся страна.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране.

С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем.

Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна".

Детали: В частности, вечером 6 апреля на Сумщине горело 20 га сухой травы. Возгорание могло перекинуться на жилой сектор. Пожарные почти 8 часов боролись с пламенем: в 21:30 пожар был локализован, в 05:00 7 апреля - ликвидирован.

Спасатели напоминают, что категорически запрещается:

  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
  • позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: пожар ГСЧС Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Крупный пожар вспыхнул на мусорной свалке во Львовской области 7 апреля 2020, 22:19
Ветер снова раздул пожар в Чернобыльской зоне: до 35 гектаров 7 апреля 2020, 15:57
В Чернобыльский зоне до сих пор тушат пожары 7 апреля 2020, 08:57
Все новости
Главные новости
7 апреля. No time to die: ВОЗ против остановок карантина, в США рекорд смертности, в Греции протест медиков
На границе - рекордный минимум пассажиропотока за время Независимости
В Украине диагностировали еще 206 больных COVID-19, количество умерших достигло 52
Стрелявший в "Мультика"-Титова в Николаеве был в медицинской маске
Все новости
здоровье

Как действовать, если заподозрили симптомы коронавируса

Опыт

Как это – работать аптекаршей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!