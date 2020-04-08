Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожары уничтожили 18 тысяч гектаров экосистем: Если так и дальше будет, к зиме выгорит вся страна

Среда, 8 апреля 2020, 12:23
Пожары уничтожили 18 тысяч гектаров экосистем: Если так и дальше будет, к зиме выгорит вся страна

С начала года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров экосистем, пожарные призывают не жечь сухой травы, потому что если ситуация с возгоранием не изменится, то к концу года выгорит вся страна.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране.

С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем.

Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна".

Детали: В частности, вечером 6 апреля на Сумщине горело 20 га сухой травы. Возгорание могло перекинуться на жилой сектор. Пожарные почти 8 часов боролись с пламенем: в 21:30 пожар был локализован, в 05:00 7 апреля - ликвидирован.

Спасатели напоминают, что категорически запрещается:

  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
  • позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: пожарГСЧСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: