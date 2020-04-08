Пожары уничтожили 18 тысяч гектаров экосистем: Если так и дальше будет, к зиме выгорит вся страна

С начала года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров экосистем, пожарные призывают не жечь сухой травы, потому что если ситуация с возгоранием не изменится, то к концу года выгорит вся страна.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране.

С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем.

Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна".

Детали: В частности, вечером 6 апреля на Сумщине горело 20 га сухой травы. Возгорание могло перекинуться на жилой сектор. Пожарные почти 8 часов боролись с пламенем: в 21:30 пожар был локализован, в 05:00 7 апреля - ликвидирован.

Спасатели напоминают, что категорически запрещается:

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Предыстория: