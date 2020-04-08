Пожары уничтожили 18 тысяч гектаров экосистем: Если так и дальше будет, к зиме выгорит вся страна
С начала года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров экосистем, пожарные призывают не жечь сухой травы, потому что если ситуация с возгоранием не изменится, то к концу года выгорит вся страна.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране.
С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем.
Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна".
Детали: В частности, вечером 6 апреля на Сумщине горело 20 га сухой травы. Возгорание могло перекинуться на жилой сектор. Пожарные почти 8 часов боролись с пламенем: в 21:30 пожар был локализован, в 05:00 7 апреля - ликвидирован.
Спасатели напоминают, что категорически запрещается:
- создавать свалки и сжигать отходы;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
- оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
- позволять детям играть со спичками и зажигалками.
Предыстория:
- В частности, пожар в Чернобыльской зоне тушат с 4 апреля.
- Полиция разоблачила 27-летнего жителя села Раговка, который якобы "для забавы" поджег мусор и траву в трех местах. После того огонь ветром перебросило дальше – и он уже не смог погасить его.