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Баптисты не причастны к вспышке коронавируса в Днепропетровской области

Среда, 8 апреля 2020, 13:19
Баптисты не причастны к вспышке коронавируса в Днепропетровской области

К вспышке коронавирусной инфекции в Першотравенске Днепропетровской области не причастно собрание баптистов, так в городе нет баптистской общины.

Источник: сообщение Днепропетровского облсовета и Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов

Дословно: "Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов опровергает эту информацию, поскольку в этом населенном пункте (Першотравенске - ред.) нет баптистской общины и здесь не происходило никаких мероприятий представителей этой конфессии".

Детали: В частности, глава Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык на брифинге 7 апреля заявил, что к вспышке заболевания в Першотравенске, где обнаружили 20 случаев COVID-19, причастно собрание баптистской церкви.

В то же время, 8 апреля Днепропетровский облсовет сообщение опроверг, а Олийнык извинился за неточность.

Прямая речь Олийныка: "Прошу с пониманием отнестись, но обращаюсь ко всем руководителям религиозных организаций, в период карантина - воздержаться от проведения массовых мероприятий, которые несут угрозу человеческому здоровью. Приношу свои извинения за неточную информацию относительно названий организаций".

В облсовете сообщили, что в Першотравенске работает христианская церковь "Новое поколение", на базе которой создан "Международный библейский колледж", и к которому на обучение приезжали люди из разных стран мира. Именно в этой среде были обнаружены случаи заболеваний коронавирусом.

Справка: Первая библейская школа в Першотравенске прошла в 1995 году. Обучение продолжалось один месяц и проходило в здании местного Дворца культуры. Эта школа стала основанием для дальнейшего развития Международной Библейской школы "Новое поколение".

"Новое поколение" - это международное апостольское движение, насчитывающее более 450 церквей в Европе и США. Старший епископ церквей "Новое поколение" Андрей Тищенко.

Украинская правда

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Темы: Днепропетровская областьCovid-2019коронавирус
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