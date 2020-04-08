Причина вспышки коронавируса на Днепропетровщине – собрание баптистов

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Среда, 8 апреля 2020, 02:09

Вспышка коронавируса в Днепропетровской области началась из-за собрания баптистов в Першотравенске. Сейчас в городе зафиксировали 21 случай заражения, во всей области – 41.

Источник: комментарий председателя Днепропетровского областного совета Святослава Олийныка, сообщение Днепропетровской ОГА

Прямая речь Олийныка: "Там произошло ежегодное собрание представителей баптисткой церкви. Как утверждают организаторы, они в этом году эти собрания отменили, но так или иначе на собрание съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран. В общей сложности несколько сотен человек, которые размещались по домах. Часть из приезжих находится до сегодняшнего дня в Першотравенске". 

Детали: По словам Олийныка, именно с Першотравенска вирус начал распространяться в другие города: "Например третий зараженный в Новомосковске это из Першотравенска приехал, человек из Синельниковского района – это из Першотравенска приехал".

Сейчас полицией установлены все участники собрания. Ситуация, как говорит председатель областного совета, контролируемая.

В то же время Олейник рассказал, что два человека, у которых подтвердили COVID-19, и они об этом знали, покинули место изоляции и решили поехать в Днепр.

"Правда тут же нужно сказать, что два человека, зная, что у них позитивные результаты и подписав обязательство сидеть дома, сегодня вышли из дома и собирались поехать в город Днепр. Они были пойманы в буквальном смысле этого слова, оштрафованы и возвращены домой", – рассказал председатель областного совета.

На данный момент местные власти приняли решение об ограничении выезда из Першотравенска и въезда в город с 8 апреля.

По словам председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, новые случаи заражения удалось обнаружить с помощью полиции.

"Вчера в Першотравенске обнаружили 6 случаев COVID-19. Сегодня вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек ", – рассказал Бондаренко.

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Напомним:

  • По состоянию на 9 утра 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Днепропетровская область коронавирус


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