Владелец затонувшего в Одессе танкера "DELFI" договорился с Венедиктовой о демонтаже судна

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "DELFI" заверил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время займет судно с берега за свой счет.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Прямая речь Венедиктовой: "Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельца будет таким же оперативным, как и его реакция на внимание Офиса генпрокурора к делу затонувшего танкера.

Еще раз акцентирую внимание, что все процедуры должны проходить не только быстро, но и в рамках действующего законодательства и с соблюдением экологических норм".

Детали: Согласно сообщению, в настоящее время компания готовит на согласование План проведения работ по подъему и демонтажу танкера.

В письме в ОГП представитель владельца судна заявил, что задержка демонтажа танкера состоялась якобы из-за "заинтересованности отдельных людей в освоении бюджетных средств".

В компании, владеющей танкером, также заявили, что авария судна не повлекла ухудшение экологической ситуации в акватории Черного моря.

Что было раньше: В ОГП напомнили, что владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля 2020 года Венедиктова взяла дело на контроль.

По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

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