Владелец затонувшего в Одессе танкера "DELFI" договорился с Венедиктовой о демонтаже судна

464 просмотра
Среда, 8 апреля 2020, 14:15

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "DELFI" заверил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время займет судно с берега за свой счет.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Прямая речь Венедиктовой: "Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельца будет таким же оперативным, как и его реакция на внимание Офиса генпрокурора к делу затонувшего танкера.

Еще раз акцентирую внимание, что все процедуры должны проходить не только быстро, но и в рамках действующего законодательства и с соблюдением экологических норм".

Детали: Согласно сообщению, в настоящее время компания готовит на согласование План проведения работ по подъему и демонтажу танкера.

В письме в ОГП представитель владельца судна заявил, что задержка демонтажа танкера состоялась якобы из-за "заинтересованности отдельных людей в освоении бюджетных средств".

В компании, владеющей танкером, также заявили, что авария судна не повлекла ухудшение экологической ситуации в акватории Черного моря.

Что было раньше: В ОГП напомнили, что владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля 2020 года Венедиктова взяла дело на контроль.

По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

Предыстория:

  • 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.   
  • 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа заявила, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.

Темы: Одесса Черное море экология Офис генпрокурора нефть


powered by lun.ua
Материалы по теме
Одесская полиция просит мэра запретить продажу алкоголя ночью 7 апреля 2020, 23:50
В "КТЛ Украина" открестились от совместных планов с братом Ермака 4 апреля 2020, 22:53
У сотрудника Одесской мэрии обнаружили коронавирус – СМИ 2 апреля 2020, 00:17
Все новости
Главные новости
Карантин, скорее всего, продлят до начала мая – Шмыгаль
У Зеленского предупредили: смягчения карантина пока не будет, "на носу" самая большая угроза
Пожары уничтожили 18 тысяч гектаров экосистем: Если так и дальше будет, к зиме выгорит вся страна
7 апреля. No time to die: ВОЗ против остановок карантина, в США рекорд смертности, в Греции протест медиков
Все новости
Кино

Сериалы апреля-2020

Фото

Милейшие животные в мире

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!