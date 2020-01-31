В Одессе требуют убрать затонувший танкер Delfi с пляжа

Капитан Одесского порта Кирилл Цюпко требует, чтобы бункеровщик Delfi, который сел на мель на одесском пляже в конце ноября 2019 года, убрали до 31 марта 2020 года.

Источник: "Радио Свобода", заседание рабочей комиссии по вопросам уборки бункеровщика в Одесской ОГА

Дословно Цюпко: "23 января представитель судовладельца получил от меня требования, он существенно не возражал. Только просил немного больше времени на определенные технологические моменты, но он согласен со всем.

Компетентный план подъема судна в Украине готовит только один научно-исследовательский институт, недели на разработку плана им мало, нужно две недели".

Детали: По словам начальника государственной экологической инспекции Крымского-Черноморского округа Александра Ставнийчука, 3 февраля инспекция передаст Администрации морских портов предписание о необходимости привести одесскую акваторию в надлежащее состояние.

АМПУ также готовит параллельный план уборки судна, если судовладелец изменит свое мнение относительно этой процедуры.

Заместитель председателя облгосадминистрации Одессы Денис Ванаш заявил, что государственные структуры должны подключиться, если план подъема не будет выполняться.

Ранее АМПУ заявляла о двух планах по уборке бункеровщика - распылить его или оттянуть в порт. Сейчас пробоины имеются на обеих бортах, что может усложнить процесс буксировки. Максимальный срок работ - 120 дней, однако возможны отклонения за погодных условий.

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