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Кабмин просит разрешения не выпускать украинцев за границу

Среда, 8 апреля 2020, 14:45
Кабмин просит разрешения не выпускать украинцев за границу

Кабинет министров предлагает временно запретить проезд на территорию Украины иностранных граждан из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запретить выезд украинцев за границу.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Кабмин предлагает парламенту в случае объявления карантина предоставить правительству право временно ограничивать или запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан и транспортных средств из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу".

Детали: Также предполагается, что люди, у которых есть подозрение на инфекционную болезнь или которые имели контакт с больными, эти лица будут предоставлять "информированное согласие на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий", в частности, согласие на самоизоляцию или изоляцию.

Законопроект определяет, что пропуск через госграницу лиц, которые были в странах или регионах, где бушует опасная инфекция, будут считать такими, которые имели контакт с больным, и после пересечения границы их будут направлять в специализированные учреждения.

В то же время этот пункт имеет исключения. В частности, это не касается: сотрудников дипломатических и консульских учреждений, представителей официальных миссий, представителей организаций, аккредитованных в Украине и членов их семьи, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажа воздушных и морских судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они имели контакт с лицом, больным особенно опасной инфекционной болезнью.

Лица, нарушающие карантин, будут нести ответственность в соответствии с законом.

Напомним: 

  • 7 апреля в Украину въехало более 4800 наших соотечественников, всего же пограничники осуществили 9600 пропускных операций. За время Независимости это самый низкий на данный момент показатель пересечения государственной границы.

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Темы: границакарантинКабинет министровукраинцыкоронавирус
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