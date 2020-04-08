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Папа Римский: коронавирус – это ответ природы на изменение климата

Среда, 8 апреля 2020, 16:01
Папа Римский: коронавирус – это ответ природы на изменение климата

Папа Римский Франциск считает, что вспышка коронавируса является одним из "откликов природы" на изменения климата в мире и тех, кто на него не реагирует.

Источник: CNN, интервью Папы британскому католическому журналисту Остину Айвери

Прямая речь: "Мы не отреагировали на частичные катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии или помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях?

Я не знаю, являются ли они местью природы, но они, безусловно, являются реакцией природы".

Детали: Папа Франциск также сказал, что он выздоравливает от своего бронхита и еще больше молится из своей резиденции в Ватикане во время этого "периода большой неопределенности".

Он ходит на исповедь каждый вторник, чтобы попросить прощения за свой эгоизм.

Папа также рассказал, что "обеспокоен лицемерием некоторых политических деятелей, которые говорят о том, что могут столкнуться с кризисом, о проблеме голода в мире, но которые тем временем производят оружие".

Он считает, что люди должны замедлить темпы производства и потребления и "научиться понимать и созерцать мир природы".

По его словам, бездомных следует помещать в карантин в гостиницах: "На днях появилась фотография парковки в Лас-Вегасе, где их (бездомных - ред.) поместили в карантин. И отели были пусты. Но бездомные не могут пойти в гостиницу. Это момент, чтобы увидеть бедных".

Украинская правда

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Темы: церковьрелигиякоронавирусэкологияCovid-2019
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