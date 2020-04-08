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51 медик заразился коронавирусом на Буковине

Среда, 8 апреля 2020, 20:00
51 медик заразился коронавирусом на Буковине

В Черновицкой области уже 51 медработник заболел коронавирусной болезнью Covid-19.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службы Черновицкой облгосадминистрации

Прямая речь: "По состоянию на сегодня (8 апреля - ред.) в Черновицкой области есть 51 медработник с подтвержденным COVID-19. Из них 40 человек бессимптомные, а 11 имеют симптомы заболевания. Шестеро медработников заразились во время выполнения профессиональных обязанностей".

Детали: По данным ОГА, больше всего медиков заболели в Хотинском районе. В частности, в местной райбольнице COVID-19 диагностировали уже в 22 медработников.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области диагноз COVID-19 имеют 38 медиков.

  • Напомним:
  • По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
  • В Черновицкой области коронавирусом заболели 273 человека.

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Темы: Черновицкая областькоронавирусжертвымедицина
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