Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового
Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19.
Источник: телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля
Прямая речь: "Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции".
Детали:
В частности, правительство разрешило работать таким объектам:
- почтовой и курьерской деятельности;
- строительных работ;
- по сбору и заготовке отходов;
- химчистки.
Сначала в этом перечне также числились заведения торговли строительными материалами, но позже Кабмин внес правки в документ и эта категория объектов из него исчезла.
Также Кабмин разрешил обходиться без самоизоляции некоторым категориям людей в возрасте старше 60 лет. Это:
- государственные служащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции";
- военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
- лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19;
- лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые:
- осуществляют деятельность и предоставляющих услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;
- предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергией и газом, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;
- являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;
- включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- являются объектами потенциально опасных технологий и производств.
Кроме того, Кабинет министров утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторы (самоизоляторы).
Предоставил местным органам власти право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов (в частности резервного фонда этих бюджетов).
Также Кабинет министров определил, что пребывание лиц в обсерваторах-изоляторах, кроме питания, является бесплатным.