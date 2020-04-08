Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового
Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19.
Источник: телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля
Прямая речь: "Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции".
Детали: В частности, правительство разрешило работать таким объектам:
- почтовой и курьерской деятельности;
- строительных работ;
- по сбору и заготовке отходов;
- заведениям торговли строительными материалами.
Также Кабмин разрешил обходиться без самоизоляции некоторым категориям людей в возрасте старше 60 лет. Это:
- государственные служащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции";
- военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
- лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19;
Дополняется...