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В обсервации алкоголь запрещен, за питание нужно платить – постановление Кабмина

Четверг, 9 апреля 2020, 16:27
В обсервации алкоголь запрещен, за питание нужно платить – постановление Кабмина

Кабинет министров определил, что пребывание лиц в обсерваторах-изоляторах, кроме питания, является бесплатным.

Источник: постановление правительства от 8 апреля, обнародованное на официальном сайте

Детали: Кабинет министров определил, что за доставку на обсервацию лиц и организацию их питания (за него нужно будет платить из собственного кармана) отвечает местная власть. МВД, Нацполиция и Нацгвардиия обеспечивают сопровождение транспорта к местам обсервации и порядок на территории обсерваторов.

Администрация места обсервации (изоляции) обеспечивает подготовку места обсервации (изоляции) к приему лиц и создание условий их пребывания.

Она следит за соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты при обслуживании лиц, находящихся на обсервации (изоляции).

Определено, что лица, находящиеся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации (изоляции).

После обсервации люди добираются до мест жительства за свой счет.

Что предшествовало: Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19.

Украинская правда
Темы: карантинКабинет министров
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