В ТКГ договорились об обмене пленными не позднее Пасхи - ОПУ
Трехсторонняя контактная группа на заседании в среду в режиме видеоконференции достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц, который должен состояться не позднее Пасхи.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Детали: Во время видеоконференции были достигнуты договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Датой обмена назвали не позднее Пасхи.
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Напомним: Из-за карантина и распространения коронавируса встреча ТКГ в среду проходит в формате видеоконференции.