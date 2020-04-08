В ТКГ договорились об обмене пленными не позднее Пасхи - ОПУ

Трехсторонняя контактная группа на заседании в среду в режиме видеоконференции достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц, который должен состояться не позднее Пасхи.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Во время видеоконференции были достигнуты договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Датой обмена назвали не позднее Пасхи.

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Напомним: Из-за карантина и распространения коронавируса встреча ТКГ в среду проходит в формате видеоконференции.