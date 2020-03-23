Через коронавирус встреча ТКГ состоится в видеоформате

Встречи ТКГ в Минске не будет, 25 марта стороны проведут переговоры в формате видеоконференции из-за угрозы коронавируса.

Источник: пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, которого цитирует Радио Свобода.

Прямая речь: "Встреча Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп пройдет в формате видеоконференции".

Детали: По его словам такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, о чем белорусской стороне сообщила ОБСЕ.

Напомним: Очередное заседание ТКГ по Украине запланировано на 25 марта. На нем планировали подписать соглашение о создании общественного консультативного совета с участием представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Эта договоренность, достигнутая 11 марта в Минске головой офиса президента Украины Андреем Ермаком и заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, вызвала критику внутри фракции "Слуга народа", в оппозиции и общественности.

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