Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Через коронавирус встреча ТКГ состоится в видеоформате

Понедельник, 23 марта 2020, 15:55
Через коронавирус встреча ТКГ состоится в видеоформате

Встречи ТКГ в Минске не будет, 25 марта стороны проведут переговоры в формате видеоконференции из-за угрозы коронавируса.

Источник: пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, которого цитирует Радио Свобода.

Прямая речь: "Встреча Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп пройдет в формате видеоконференции".

Детали: По его словам такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, о чем белорусской стороне сообщила ОБСЕ.

Напомним: Очередное заседание ТКГ по Украине запланировано на 25 марта. На нем планировали подписать соглашение о создании общественного консультативного совета с участием представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Эта договоренность, достигнутая 11 марта в Минске головой офиса президента Украины Андреем Ермаком и заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, вызвала критику внутри фракции "Слуга народа", в оппозиции и общественности.

Знать больше: Зеленский подыгрывает агрессору. Что означает создание совместного органа с боевиками

4 угрозы "нового Минска": почему в "Слуге народа" есть сопротивление договоренностям об ОРДЛО

Диалог на условиях Кремля: что стоит за "мирным планом" Ермака для Донбасса

Темы: Минские соглашенияАндрей ЕрмакОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: