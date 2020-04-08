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Кличко посчитал, сколько штрафов киевляне заплатили за-за коронавируса

Среда, 8 апреля 2020, 23:24
Кличко посчитал, сколько штрафов киевляне заплатили за-за коронавируса

Киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина-24"

Прямая речь Кличко: "На сегодня полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 000 гривен. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, - безответственные в отношении к себе и к окружающим. И потому - пусть платят ".

Детали: Кличко отметил, что ослабление ограничительных мер рассмотрят только после снижения динамики заболеваемости в столице.

Напомним: По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Темы: Виталий КличкоКиевкоронавирусэпидемияштрафы
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