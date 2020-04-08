В Киеве "заминировали" больницу, где лежат больные с коронавирусом

852 просмотра
Среда, 8 апреля 2020, 23:26

В полицию Киева позвонили анонимы и сообщили о минировании Александровской клинической больницы, где лечатся больные Covid-19 пациенты.

Источник: "Киев оперативный" в Facebook, Укринформ

Детали: По данным КО, на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 3 часа ночи 9 апреля произойдет взрыв.

Как выяснил Укринформ, в больницу выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Пока неизвестно, будет ли проходить эвакуация.

Напомним:

  • 6 апреля главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко сообщила, что один из 43 пациентов с COVID-19, которые находятся в больнице, умер, еще несколько человек – в тяжелом состоянии.

Темы: Киев чрезвычайное происшествие коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко посчитал, сколько штрафов киевляне заплатили за-за коронавируса 8 апреля 2020, 23:24
"Рыбы нет, но вы держитесь". Как переживают карантин столичные рыболовы 8 апреля 2020, 17:48
КГГА разорвала договор на закупку камер измерения температуры на 65 миллионов 8 апреля 2020, 14:13
Все новости
Главные новости
Какой будет Пасха на карантине: МВД и церковники согласовали формат праздника
В ОПУ обсуждали возможность введения чрезвычайного положения
Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового
Новости 8 апреля: карантин до мая, дела против Порошенко
Все новости
Минздрав

Чем болели большинство умерших от коронавируса в Украине

опрос

На карантине мужчины стали больше времени тратить на секс, сон и алкоголь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!