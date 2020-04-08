В Киеве "заминировали" больницу, где лежат больные с коронавирусом

В полицию Киева позвонили анонимы и сообщили о минировании Александровской клинической больницы, где лечатся больные Covid-19 пациенты.

Источник: "Киев оперативный" в Facebook, Укринформ, сайт столичной полиции

Детали: По данным КО, на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 3 часа ночи 9 апреля произойдет взрыв.

Как выяснил Укринформ, в больницу выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Пока неизвестно, будет ли проходить эвакуация.

Позже ситуацию прокомментировали и на сайте столичной полиции. Там сказали, что в среду в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал, что в одном из корпусов больницы заложена взрывчатка.

Туда выехали взрывотехники и кинологи. Они установили, что в корпусе, о заминировании которого сказал неизвестный, расположено кардиологическое отделение.

По данным полиции, администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус.

Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего.

Напомним: