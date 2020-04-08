В Киеве "заминировали" больницу, где лежат больные с коронавирусом
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Среда, 8 апреля 2020, 23:26
В полицию Киева позвонили анонимы и сообщили о минировании Александровской клинической больницы, где лечатся больные Covid-19 пациенты.
Источник: "Киев оперативный" в Facebook, Укринформ
Детали: По данным КО, на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 3 часа ночи 9 апреля произойдет взрыв.
Как выяснил Укринформ, в больницу выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Пока неизвестно, будет ли проходить эвакуация.
Напомним:
- 6 апреля главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко сообщила, что один из 43 пациентов с COVID-19, которые находятся в больнице, умер, еще несколько человек – в тяжелом состоянии.
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