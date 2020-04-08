Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве "заминировали" больницу, где лежат больные с коронавирусом

Среда, 8 апреля 2020, 23:26
В Киеве заминировали больницу, где лежат больные с коронавирусом

В полицию Киева позвонили анонимы и сообщили о минировании Александровской клинической больницы, где лечатся больные Covid-19 пациенты.

Источник: "Киев оперативный" в Facebook, Укринформ, сайт столичной полиции

Детали: По данным КО, на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 3 часа ночи 9 апреля произойдет взрыв.

Как выяснил Укринформ, в больницу выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Пока неизвестно, будет ли проходить эвакуация.

Позже ситуацию прокомментировали и на сайте столичной полиции. Там сказали, что в среду в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал, что в одном из корпусов больницы заложена взрывчатка.

Туда выехали взрывотехники и кинологи. Они установили, что в корпусе, о заминировании которого сказал неизвестный, расположено кардиологическое отделение.

По данным полиции, администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус.

Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего.

Напомним:

  • 6 апреля главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко сообщила, что один из 43 пациентов с COVID-19, которые находятся в больнице, умер, еще несколько человек – в тяжелом состоянии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевчрезвычайное происшествиекоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
Все новости...
Реклама: