В Киеве "заминировали" больницу, где лежат больные с коронавирусом

В полицию Киева позвонили анонимы и сообщили о минировании Александровской клинической больницы, где лечатся больные Covid-19 пациенты.

Источник: "Киев оперативный" в Facebook, Укринформ

Детали: По данным КО, на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 3 часа ночи 9 апреля произойдет взрыв.

Как выяснил Укринформ, в больницу выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Пока неизвестно, будет ли проходить эвакуация.

Напомним: