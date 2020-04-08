В Киеве "заминировали" больницу, где лежат больные с коронавирусом
В полицию Киева позвонили анонимы и сообщили о минировании Александровской клинической больницы, где лечатся больные Covid-19 пациенты.
Источник: "Киев оперативный" в Facebook, Укринформ, сайт столичной полиции
Детали: По данным КО, на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 3 часа ночи 9 апреля произойдет взрыв.
Как выяснил Укринформ, в больницу выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Пока неизвестно, будет ли проходить эвакуация.
Позже ситуацию прокомментировали и на сайте столичной полиции. Там сказали, что в среду в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал, что в одном из корпусов больницы заложена взрывчатка.
Туда выехали взрывотехники и кинологи. Они установили, что в корпусе, о заминировании которого сказал неизвестный, расположено кардиологическое отделение.
По данным полиции, администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус.
Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего.
Напомним:
- 6 апреля главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко сообщила, что один из 43 пациентов с COVID-19, которые находятся в больнице, умер, еще несколько человек – в тяжелом состоянии.