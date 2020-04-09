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Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового

Четверг, 9 апреля 2020, 18:18
Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового

Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19.

Источник: телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля

Прямая речь: "Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции".

Детали:

В частности, правительство разрешило работать таким объектам:

- почтовой и курьерской деятельности;

- строительных работ;

- по сбору и заготовке отходов;

- химчистки.

Сначала в этом перечне также числились заведения торговли строительными материалами, но позже Кабмин внес правки в документ и эта категория объектов из него исчезла.

Также Кабмин разрешил обходиться без самоизоляции некоторым категориям людей в возрасте старше 60 лет. Это:

- государственные служащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции";

- военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;

- лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19;

- лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые:

  • осуществляют деятельность и предоставляющих услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;
  • предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергией и газом, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;
  • являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;
  • включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
  • являются объектами потенциально опасных технологий и производств.

Кроме того, Кабинет министров утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторы (самоизоляторы).

Предоставил местным органам власти право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов (в частности резервного фонда этих бюджетов).

 

Также Кабинет министров определил, что пребывание лиц в обсерваторах-изоляторах, кроме питания, является бесплатным.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровкарантинкоронавирусCovid-2019
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