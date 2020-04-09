Коронавирус: за 6 дней заражений стало больше на 50%

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Четверг, 9 апреля 2020, 00:28

2 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 000 207 случаев заражения коронавирусом, 8 апреля их количество увеличилось до 1 500 830.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В мире с 1 500 830 случаев заболевания 317 855 человек выздоровела и 87 706 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 402 923 случая заражения, в Испании - 146 690, в Италии - 139 422, Франции - 110 070, Германии - 109 329, в Китае - 82 809, Иране - 64586.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 8 апреля в Украине подтверждено 1668 случаев COVID-19.
  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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Темы: коронавирус


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