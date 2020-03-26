Зеленский: Нет времени ждать. К концу пятницы закроем границу
Президент Владимир Зеленский говорит, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты.
Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ
Прямая речь: "Этот режим (чрезвычайной ситуации) - не о диктатуре, это - о дисциплине. Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего. Именно поэтому, до конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки".
Детали: Зеленский говорит, что две недели назад призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделало это самостоятельно. Других, а это более восьмидесяти тысяч украинцев, власть вернула домой самолетами, поездами и автобусами. Но сейчас уже нет времени ждать. Власть оказалась перед трудным выбором между гражданам, еще за рубежом и безопасностью сорока миллионов граждан внутри страны.
Прямая речь: "Наш долг как государства заботиться о каждом украинце. О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские общины за рубежом.
Ни об одном украинце, который останется заграницей никто не забудет. Мы постепенно будем возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также - уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции".
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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика
Напомним:
- По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, по состоянию на 26 марта от коронавируса во всем мире вылечились 118 245 человек, умерли 22 169 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 491 623 случаев инфицирования.
- В Украине обнаружили 162 случая заболевания COVID-19, 5 человек погибли, 1 - вылечился.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
- Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 марта призвал чиновников разработать предложения по полному закрытию пассажирского движения через границу, ведь люди, которые возвращаются из-за границы в Украину, становятся источником заражения коронавируса в стране.