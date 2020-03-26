Зеленский: Нет времени ждать. К концу пятницы закроем границу

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Четверг, 26 марта 2020, 18:43

Президент Владимир Зеленский говорит, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты.

Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ

Прямая речь: "Этот режим (чрезвычайной ситуации) - не о диктатуре, это - о дисциплине. Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего. Именно поэтому, до конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки".

Детали: Зеленский говорит, что две недели назад призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделало это самостоятельно. Других, а это более восьмидесяти тысяч украинцев, власть вернула домой самолетами, поездами и автобусами. Но сейчас уже нет времени ждать. Власть оказалась перед трудным выбором между гражданам, еще за рубежом и безопасностью сорока миллионов граждан внутри страны.

Прямая речь: "Наш долг как государства заботиться о каждом украинце. О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские общины за рубежом.

Ни об одном украинце, который останется заграницей никто не забудет. Мы постепенно будем возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также - уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции".

Валентина Романенко, УП
Темы: карантин граница


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