В штате Нью-Йорк уже 150 тысяч заражений коронавирусом

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Четверг, 9 апреля 2020, 03:37

В штате Нью-Йорк в США обнаружили 151 061 зарегистрированный случай заражения COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: На 3:00 9 апреля, в штате Нью-Йорк зарегистрировано 151 061 случай заражения коронавирусом. Жертвами вируса в штате стали 6268 человек. О случаях выздоровления информация отсутствует.

За прошедшие сутки в штате диагностировали 8787 новых больных. За этот же период в штате умерли 779 человек.

Всего в США на COVID-19 уже заболело 459 052 человека. 23559 человек выздоровели и 14695 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в штате Нью-Йорк и прилегающих районах с целью предотвратить распространение вируса в других штатах. 

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Темы: коронавирус США


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