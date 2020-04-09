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Минирования Александровской больницы не было – полиция

Четверг, 9 апреля 2020, 09:15
Минирования Александровской больницы не было – полиция

Информация о минировании одного из корпусов Александровской больницы в Киеве не подтвердилась, полиция открыла производство о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Информация о заминировании медицинского учреждения не подтвердилась. Во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено.

На момент обследования заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал".

Детали: Следственный отдел Печерского управления полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание псевдоминера.

Этому предшествовало: 8 апреля в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка. В том корпусе расположено кардиологическое отделение – администрация больницы на время проверки перевела больных в другой корпус.

В Александровской больнице находятся и инфекционные больные, в частности, люди с диагностированной коронавирусной болезнью COVID-19

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Темы: Киевкоронавирусполиция
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