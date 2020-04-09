За сутки количество больных COVID-19 в Украине выросло на 224, умерших – на 5

По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая.

Источник: Центр общественного здоровья по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров, МОЗ

Детали: В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

ЦОЗ

За минувшие сутки, 7 апреля, было получено подтверждение 206 новых случаев, а летальных случаев было всего 52.

В целом 45 человек уже выздоровели (повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме).

По состоянию на 9 утра 9 апреля коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 38 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 31 случай;

Закарпатская область – 51 случай;

Запорожская область – 47 случаев;

Ивано-Франковская область – 218 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

г. Киев – 300 случаев;

Киевская область – 130 случаев;

Львовская область – 61 случай;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 43 случая;

Полтавская область – 19 случаев;

Ровенская область – 64 случая;

Сумская область – 56 случаев;

Тернопольская область – 169 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черновицкая область – 302 случая;

Черкасская область – 80 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.





МОЗ

За сутки в ЦОС поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.