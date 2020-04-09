За сутки количество больных COVID-19 в Украине выросло на 224, умерших – на 5

По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая.

Источник: Центр общественного здоровья по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров

Детали: В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

Дополняется...