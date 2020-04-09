За сутки количество больных COVID-19 в Украине выросло на 224, умерших – на 5
По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая.
Источник: Центр общественного здоровья по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров, МОЗ
Детали: В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.
За минувшие сутки, 7 апреля, было получено подтверждение 206 новых случаев, а летальных случаев было всего 52.
В целом 45 человек уже выздоровели (повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме).
По состоянию на 9 утра 9 апреля коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 102 случая;
Волынская область – 38 случаев;
Днепропетровская область – 41 случай;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 31 случай;
Закарпатская область – 51 случай;
Запорожская область – 47 случаев;
Ивано-Франковская область – 218 случаев;
Кировоградская область – 78 случаев;
г. Киев – 300 случаев;
Киевская область – 130 случаев;
Львовская область – 61 случай;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 43 случая;
Полтавская область – 19 случаев;
Ровенская область – 64 случая;
Сумская область – 56 случаев;
Тернопольская область – 169 случаев;
Харьковская область – 5 случаев;
Херсонская область – 18 случаев;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черновицкая область – 302 случая;
Черкасская область – 80 случаев;
Черниговская область – 9 случаев.
За сутки в ЦОС поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.