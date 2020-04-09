Глава УГКЦ призвал не приносить пасхальные корзины на освящение

Глава УГКЦ сообщил, что церковь на время карантина освобождает верующих от участия в воскресных и праздничных богослужениях, обязанности исповеди и причастия, а также призвал не приносить в этом году в церковь пасхальные корзинки.

Источник: видеообращение главы УГКЦ Святослава Шевчука

Детали: По словам Святослава, церковь вводит особые разрешения и особые диспензы, то есть освобождение от регламентированных церковью обязанностей в особых случаях.

Прямая речь: "Первое - это освобождение от церковной заповеди, которая нам говорит каждое воскресенье и каждый праздник участвовать в богослужении в храме. В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами, церковь снимает эту обязанность и зовет вас оставаться дома.

Вторая диспенза касается долга во время великого поста, готовясь к Пасхе, приступать к исповеди и причастию. Заботясь о вашем здоровье, наша церковь провозгласила освобождение и от этой обязанности, предоставляя возможность вам его исполнить в течение месяца после окончания карантина.

В вербное воскресенье мы благословляем лозу, в Пасхальное воскресенье благословляем наши пасхальные корзинки. В этом году, смотря на такие чрезвычайные обстоятельства, мы просим максимально не приносить их на освящение в храм.

Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова".

Святослав рассказал, что даже в таких обстоятельствах верующие приходят к священникам и просят о причастии, то священник не имеет морального права отказать: "Но я прошу вас не настаивайте. В данных обстоятельствах прошу исповедоваться только в опасности смерти".

Он добавил, что в УГКЦ причастие должны проводить так, как это приписывают правила карантина: "Мы просим, ​​чтобы в наших храмах священники совершали службы без верующих, просим быть их во дворе, сохраняя социальную дистанцию ​​и другие санитарные предписания".

Священник должен быть в маске, а также во время причастия верующие должны широко открывать рот и не касаться ими ложечки: "Само дыхание тоже может быть опасным, поэтому после причастия мы просим наших священников после каждого причастника, ответственно дезинфицировать эту ложечку полотенцем, пропитанным спиртом соответствующей концентрации".

Глава церкви призвал всех верующих оставаться дома, но если люди таки придут в церковь, то они должны соблюдать правила карантина, так же как и священники.

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Напомним: