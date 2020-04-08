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Епифаний проконсультировался с Зеленским, как праздновать Пасху

Среда, 8 апреля 2020, 10:25
Епифаний проконсультировался с Зеленским, как праздновать Пасху

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Источник: пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ по результатам встречи Епифания и президента Владимира Зеленского, которая состоялась 7 апреля

Прямая речь: "Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали – несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришел к нам".

Детали: Сообщается, что президент и рассказал предстоятелю ПЦУ о мерах, принимаемых государством, а Епифаний – о решениях Церкви, принятых в связи с пандемией и введением карантина.

Зеленский отметил, что важно объединять усилия государства и религиозных общин, чтобы преодолеть коронавирус.

Что было раньше: В конце марта Священный синод Православной Церкви Украины разрешил проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и хористами.

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Предыстория:

  • 31 марта ПЦУ заявляла, что соберет синод, чтобы решить, как праздновать Пасху на карантине.

Украинская правда
Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифанийЗеленскийкарантинпразднования
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