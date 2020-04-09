Главный санврач приехал в Николаев: будет искать коронавирус

Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Источник: местный сайт НовостиN

Детали: Отмечается, что Ляшко приземлился на военном аэродроме Кульбакино и уже приехал в Николаевский лабораторный центр на улице Лазурной.

Вместе с Ляшко прибыли заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Трайтли, и.о. главного санитарного врача в Николаевской области Владимир Клочко и начальник управления охраны здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев.

По словам главного санврача, причина отсутствия подтвержденных случаев заболевания на COVID-19 в Николаевской области может быть связана не с ошибками в тестировании, а с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию.

Он также допустил, что, возможно, никто не допускает никаких ошибок в Николаевской области и все работают отлично. Чтобы это выяснить, он и приехал в Николаев.

Ляшко намерен посетить Центр первичной медико-санитарной помощи в Николаеве и проверить работу выездной "коронавирусной" бригады, а по возможности и выехать вместе с ними на вызов к пациенту.

Отмечается, что сейчас в Николаевском лабораторном центре проходит рабочее совещание, но журналистов на него не пустили.

По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

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