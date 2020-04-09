В трех областях могут ввести комендантский час – мэр Ивано-Франковска

Сейчас обсуждается введение комендантского часа в трех областях Украины для сдерживания распространения коронавируса.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении

Прямая речь Марцинкива: "Было совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и услышали такую ​​информацию, что карантин будет продлен до начала мая. Когда это начало, какое это число, не было уточнено. Также были проинформированы, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни".

Детали: Он пояснил, что меры направлены на то, чтобы разорвать цепь заражения. Рассматривается также возможность комендантского часа.

Политик считает, что больше деталей станет известно 10 апреля.

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Предыстория: По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.