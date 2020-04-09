Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Тернополе начали массово тестировать на коронавирус врачей

Четверг, 9 апреля 2020, 21:05
В Тернополе начали массово тестировать на коронавирус врачей

В Тернополе начали массово тестировать на коронавирус семейных врачей, педиатров и работников спецтранспорта.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в Facebook

Детали: Отмечается, что тестирование начали именно с этих категорий, поскольку они являются работниками повышенной зоны риска.

В штабе подчеркнули, что для этого в городе есть 3000 экспресс-тестов.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Напомним:

  • 6 апреля стало известно, что в Тернопольской области у 44 медицинских работников подтвердили заболевание COVID-19, 35 из них - медики Монастырского района.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТернопольмедицинакоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Тернополь
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета на взятке
Последние новости
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
Все новости...
Реклама: