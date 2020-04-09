В Тернополе начали массово тестировать на коронавирус врачей

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Четверг, 9 апреля 2020, 21:05

В Тернополе начали массово тестировать на коронавирус семейных врачей, педиатров и работников спецтранспорта.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в Facebook

Детали: Отмечается, что тестирование начали именно с этих категорий, поскольку они являются работниками повышенной зоны риска.

В штабе подчеркнули, что для этого в городе есть 3000 экспресс-тестов.

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Напомним:

  • 6 апреля стало известно, что в Тернопольской области у 44 медицинских работников подтвердили заболевание COVID-19, 35 из них - медики Монастырского района.

Украинская правда
Темы: Тернополь медицина коронавирус Covid-2019


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