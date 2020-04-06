В Тернопольской области 44 медработника заболели коронавирусом
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Понедельник, 6 апреля 2020, 16:07
В Тернопольской области у 44 медицинских работников подтвердили заболевание на COVID-19, 35 из них – медики Монастырского района.
Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавируса
Дословно: "На Тернопольщине на коронавирус заболело 44 медики:
- 35 - в Монастырском районе
- 2 - в Залищицком районе
- 4 - в Кременецком районе
- 1 - в Козивском районе
- 1 - в Бучацком районе
- 1 - врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)".
Детали: По состоянию на утро 6 апреля, по данным ЦОЗ, в Тернопольской области зафиксировали 160 случаев заболевания COVID-19, из них 2 летальных.
Позже в Тернопольском штабе сообщили о третьей смерти - умер 57-летний священник.
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Украинская правда
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