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В Тернопольской области 44 медработника заболели коронавирусом

Понедельник, 6 апреля 2020, 16:07
В Тернопольской области 44 медработника заболели коронавирусом

В Тернопольской области у 44 медицинских работников подтвердили заболевание на COVID-19, 35 из них – медики Монастырского района.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавируса

Дословно: "На Тернопольщине на коронавирус заболело 44 медики:

  • 35 - в Монастырском районе
  • 2 - в Залищицком районе
  • 4 - в Кременецком районе
  • 1 - в Козивском районе
  • 1 - в Бучацком районе
  • 1 - врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)".

Детали: По состоянию на утро 6 апреля, по данным ЦОЗ, в Тернопольской области зафиксировали 160 случаев заболевания COVID-19, из них 2 летальных.

Позже в Тернопольском штабе сообщили о третьей смерти - умер 57-летний священник.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019ТернопольТернопольская областьмедицина
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