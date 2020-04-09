На Буковине 76 новых заражений коронавирусом
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Четверг, 9 апреля 2020, 22:39
В Черновицкой области в четверг зафиксировали 76 новых случаев заражения COVID-19.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга
Прямая речь Осачука: "Сегодня мы имеем чрезвычайно тревожное число установленных новых фактов заражения буковинцев коронавирусной болезнью. Наш лабораторный центр установил аж 76 новых случаев. Общее количество инфицированных буковинцев составляет 379. Эта статистика и динамика роста очень угрожающей".
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Предыстория: По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.
Украинская правда
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