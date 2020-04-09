На Буковине 76 новых заражений коронавирусом

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Четверг, 9 апреля 2020, 22:39

В Черновицкой области в четверг зафиксировали 76 новых случаев заражения COVID-19.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга

Прямая речь Осачука: "Сегодня мы имеем чрезвычайно тревожное число установленных новых фактов заражения буковинцев коронавирусной болезнью. Наш лабораторный центр установил аж 76 новых случаев. Общее количество инфицированных буковинцев составляет 379. Эта статистика и динамика роста очень угрожающей".

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Предыстория: По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

Украинская правда
Темы: Черновицкая область коронавирус эпидемия карантин


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