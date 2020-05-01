Ситуация в Украине позволяет начать выход из карантина – МОЗ

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине сейчас благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начинать отменять карантин.

Источник: его онлайн-брифинг

Прямая речь: "11 мая мы будем делать смягчение, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация".

Детали: Степанов добавил, что люди устали от карантина, поэтому правительство проанализировало ситуацию с заболеваемостью Covid-19 и решил с 11 мая начать выход из него.

Напомним: В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 455 человек, при этом умерли 11 больных коронавирусом, выздоровели - 175 человек.