Ситуация в Украине позволяет начать выход из карантина – МОЗ
Пятница, 1 мая 2020, 10:40
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине сейчас благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начинать отменять карантин.
Источник: его онлайн-брифинг
Прямая речь: "11 мая мы будем делать смягчение, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация".
Детали: Степанов добавил, что люди устали от карантина, поэтому правительство проанализировало ситуацию с заболеваемостью Covid-19 и решил с 11 мая начать выход из него.
Напомним: В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 455 человек, при этом умерли 11 больных коронавирусом, выздоровели - 175 человек.
Евгений Кизилов, УП