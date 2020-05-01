За власть Черкасс взялась полиция из-за преждевременного выхода из карантина

Источник: сайт полиции

Дословно: "Указанное решение исполнительный комитет Черкасского городского совета принял вчера, 30 апреля. В частности, выходя за рамки своих полномочий, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

Таким образом, руководство городского совета нагло игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что в Черкасской области зафиксированы 296 случаев заболевания коронавирусом (6 - в сутки), из них 112 городе Черкассы, девять человек погибли (1 - за прошедшие сутки)".

Детали: В связи с этим 1 мая Черкасский отдел полиции возбудил дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Также решение власти Черкасс раскритиковал Министр здравоохранения Максим Степанов.

Прямая речь: "То, что вчера произошло в Черкассах, я имею в виду решение городских властей открыть много магазинов, вплоть до торговых центров, до террас в заведениях питания - это все может свести на нет всю ту работу, которая была проделана в течение 1,5 месяца. Это может привести к катастрофическим последствиям…

Я категорически осуждаю такие действия, так как поставлены под угрозу жизнь и здоровье людей".

Предыстория: Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города.

В частности, позволили возобновить работу: магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели; мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций; рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов; летних площадок заведений ресторанного хозяйства; парков, скверов и аттракционов на их территории; объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.