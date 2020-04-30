В Черкассах смягчили картин
Четверг, 30 апреля 2020, 19:40
Власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города.
Источник: сайт городского совета
Детали: Соответствующее решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета. К такому шагу здесь прибегли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые жалуются, что из-за карантина оказались на грани выживания.
Предприниматели пообещали строго соблюдать все санитарные нормы и "коронавирусные" правила, такие как: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.
В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:
- магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
- летних площадок заведений ресторанного хозяйства;
- парков, скверов и аттракционов на их территории;
- объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.
Украинская правда
Украинская правда