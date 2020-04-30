Власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города.

Источник: сайт городского совета

Детали: Соответствующее решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета. К такому шагу здесь прибегли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые жалуются, что из-за карантина оказались на грани выживания.

Предприниматели пообещали строго соблюдать все санитарные нормы и "коронавирусные" правила, такие как: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:

магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летних площадок заведений ресторанного хозяйства;

парков, скверов и аттракционов на их территории;

объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Напомним: За время эпидемии в Украине подтверждены 10 406 случаев COVID-19, из них 290 – в Черкасской области.