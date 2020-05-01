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Украина готовится к смягчению карантина – ОП

Пятница, 1 мая 2020, 14:41

Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, детально прорабатывая все этапы.

Источник: сайт Офиса президента со ссылкой на результаты совещания, которое прошло с участием Владимира Зеленского и руководителей ведомств, ответственных за борьбу с распространением COVID-19

Детали: Во время встречи было отмечено, что майские праздники - последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей.

В связи с этим полиция сообщила, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это.

Пограничники, в свою очередь, сообщили об увеличении количества лиц, которые устанавливают приложение "Действуй дома", которое помогает проходить самоизоляцию во время карантина. Из более 7 тысяч граждан, въехавших в Украину за минувшие сутки, 65% установили приложение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.

 

Напомним: По состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 413 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: карантинОфис президентакоронавирус


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