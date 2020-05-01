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ФЛП смогут получить 2 тысячи гривен на ребенка – Зеленский

Пятница, 1 мая 2020, 19:06

Президент Владимир Зеленский анонсировал программу социальной защиты, согласно которой ФЛП 1 или 2 групп смогут получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.

Источник: обращение Зеленского

Детали: Президент отметил, что программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены. Размер выплаты составит около 2 тысяч гривен.

Прямая речь: "А еще в процессе запуска – одна из антикризисных программ социальной защиты семей. Если вы физическое лицо – предприниматель первой или второй групп налогоплательщиков, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.

После согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тысяч семей физических лиц – предпринимателей смогут получить такую ​​помощь".

Детали: Зеленский отметил также, что на программу кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5% запланировано до 30 миллиардов гривен.

При этом он подчеркнул, что для предпринимателей, которые не работали во время карантина, а следовательно, не смогут показать банку доход, гарантом выступит государство.

По словам Зеленского, дополнительно 6 миллиардов гривен направлено на увеличение минимального пособия по безработице, а также на помощь работодателям, которые из-за коронавируса остановили свою деятельность.

Украинская правда
Темы: Зеленскийсоцвыплатыбизнесдети


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