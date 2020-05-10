Посольство Великобритании в Украине утверждает, что официальный Киев сообщил партнеров о запрете для выезда своих граждан без отдельного разрешения, впрочем, о разрешениях МИД в сообщении речь уже не идет.

Сообщение об этом размещено на официальной странице посольства в facebook, сообщает "Европейская правда".

"Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении дипмиссии (скриншот состоянию на воскресенье, 13:00)..

ОБНОВЛЕНО: в воскресенье утром, после медийной огласки, британская дипмиссия обновила свое сообщение (скриншот). Изначально утверждалось, что украинцы, имеющие соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. В отредактированной версии этой фразы нет, а речь идет о том, что статус граждан как имеющих вид на жительство в ВБ должен быть подтвержден.

Посольство берет на себя содействие в получении такого разрешения, если получит данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.

"Украинский гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании, и которые хотят туда идти, должны верифицировать этот статус. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства", - заявила дипмиссия, отметив, что новый порядок касается прямых перелетов в Британию, перелетов в другие страны, откуда открытое сообщения с Британией, а также выездов через наземную границу (очевидно, речь идет о тех, кто планирует путешествовать через Минск, другие соседи Украины закрыли границы).

В МИД уже объяснили, что они являются лишь коммуникаторами в этом процессе и не придают соответствующих разрешений или запретов.

Посольство открыло возможность таких обращений о выезде из Украины только владельцев британского Biometric residence permits и отметило что не сможет способствовать тем, у кого есть визы любого класса, но нет BRP. Это делает невозможным, в частности, выезд сезонных рабочих в Британию по данной процедуре.

"Европейская правда" получала сообщения также от других стран о проблемах с выездом даже граждан, имеющих разрешение на постоянное проживание, и о необходимости согласовывать их списки через МИД. Стоит заметить, что украинская власть публично не сообщала об изменениях в правилах выезда.

Как известно, ранее попытки Украины ограничить выезд работников привели к скандалу (подробнее в статье "Назад в СССР: почему запрет рейсов для работников касается всех", после чего правительство пошло на частичные уступки, назначив вице-пермьера Пристайко ответственным за переговоры с другими странами, которые захотят пригласить украинских работников. В МИД утверждали, что в качестве посредника собирают и передают Пристайко информацию о запланированных рейсах с работниками.

Правительство Дениса Шмигаля ранее также пыталось получить право на введение полного запрета на выезд, однако его инициатива встретила критику экспертного сообщества как неконституционная и сомнительно полезная (подробнее в статье "Запрещаю, потому что могу!": Что не так с законопроектом об ограничении права выезда за границу)