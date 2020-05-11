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ООС: украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов

Понедельник, 11 мая 2020, 07:11

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения вогню. ОС ранили пять российских оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для подавления огневых средств противника украинские войска применили штатное вооружение, после чего захватчики прекратили свою активность.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирования.

По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

Дословно: "Объединенные силы и в дальнейшем адекватно и без колебаний отвечать на каждый вражеский обстрел, что несет угрозу жизни и здоровью как военнослужащих так и мирных жителей.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: Росcиявойна


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