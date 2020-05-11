Франция начала выход из жесткого карантина
Во Франции с сегодняшнего дня начались первые значительные послабления жесткого карантина, введенного почти 2 месяца назад – 17 марта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Открывается большинство предприятий торговли (кроме ресторанов) и другие предприятия, а также небольшие музеи и библиотеки – с соблюдением строгих мер безопасности. В то же время, всех, кто по типу занятости может позволить себе работать дистанционно, просят и в дальнейшем работать из дома.
С сегодняшнего дня людям больше не нужно носить с собой специальную форму, где указана причина выхода из дома. Но это обязательство остается для тех, кто собирается пользоваться транспортом в час пик в столичном регионе – таким образом, приоритет отдается людям, которые едут на работу или по неотложным делам. В первые дни наличие формы собираются строго контролировать и штрафовать нарушителей на 135 евро.
В общественном транспорте введен "масочный режим". В общественных местах это не обязательно, но настоятельно рекомендуется.
Разрешается заниматься спортом без ограничений во времени и количества раз в день.
В большинстве регионов снова разрешено гулять в парках. Но в Париже и восточном регионе Гран-Эст, наиболее пострадавших от эпидемии и признанным по степени риска "красной зоной", они пока остаются закрытыми.
Начинают открываться детсады и начальные школы. Сегодня на работу вышли только учителя, чтобы подготовиться к появлению учеников завтра, 12 мая. В классе будет находиться не более 10 детей одновременно. Некоторые школы, по своему желанию, могут частично продолжить дистанционное обучение.
Отныне разрешено без дополнительных объяснений путешествовать в радиусе 100 км от своего дома.
Остаются в силе ограничения на путешествия между материковой частью Франции, Корсикой и заморскими территориями.
Подробнее о правительственном плане выхода из карантина для Франции читайте здесь.
Как сообщалось ранее, за последние сутки от коронавируса во Франции умерли 70 человек. Это наименьший показатель с 18 марта. Количество госпитализированных и пациентов в реанимации стабильно снижается уже месяц.
Несмотря на ослабление карантина, чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлится до 10 июля.