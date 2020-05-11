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Франция начала выход из жесткого карантина

Понедельник, 11 мая 2020, 12:16
Франция начала выход из жесткого карантина

Во Франции с сегодняшнего дня начались первые значительные послабления жесткого карантина, введенного почти 2 месяца назад – 17 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Открывается большинство предприятий торговли (кроме ресторанов) и другие предприятия, а также небольшие музеи и библиотеки – с соблюдением строгих мер безопасности. В то же время, всех, кто по типу занятости может позволить себе работать дистанционно, просят и в дальнейшем работать из дома.

С сегодняшнего дня людям больше не нужно носить с собой специальную форму, где указана причина выхода из дома. Но это обязательство остается для тех, кто собирается пользоваться транспортом в час пик в столичном регионе – таким образом, приоритет отдается людям, которые едут на работу или по неотложным делам. В первые дни наличие формы собираются строго контролировать и штрафовать нарушителей на 135 евро.

В общественном транспорте введен "масочный режим". В общественных местах это не обязательно, но настоятельно рекомендуется.

Разрешается заниматься спортом без ограничений во времени и количества раз в день.

В большинстве регионов снова разрешено гулять в парках. Но в Париже и восточном регионе Гран-Эст, наиболее пострадавших от эпидемии и признанным по степени риска "красной зоной", они пока остаются закрытыми.

Начинают открываться детсады и начальные школы. Сегодня на работу вышли только учителя, чтобы подготовиться к появлению учеников завтра, 12 мая. В классе будет находиться не более 10 детей одновременно. Некоторые школы, по своему желанию, могут частично продолжить дистанционное обучение.

Отныне разрешено без дополнительных объяснений путешествовать в радиусе 100 км от своего дома.

Остаются в силе ограничения на путешествия между материковой частью Франции, Корсикой и заморскими территориями.

Подробнее о правительственном плане выхода из карантина для Франции читайте здесь.

Как сообщалось ранее, за последние сутки от коронавируса во Франции умерли 70 человек. Это наименьший показатель с 18 марта. Количество госпитализированных и пациентов в реанимации стабильно снижается уже месяц.

Несмотря на ослабление карантина, чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлится до 10 июля.

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Темы: Франциякарантинкоронавирус
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