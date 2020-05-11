Военные РФ в Сирии прицельно обстреливают школы и больницы - Amnesty

Сирийские правительственные войска совместно с Российскими союзниками целенаправленно наносят в Сирии удары с земли и воздуха по школам и больницам.

Источник: Укринформ со ссылкой на отчет правозащитной организации Amnesty International

Дословно: "На основании интервью, спутниковых снимков, журналов наблюдения за самолетами и перехвата радиосвязи самолетов, Amnesty International зафиксировала незаконные нападения сирийских правительственных и российских сил на больницы и школы в районе Идлиб и западного Алеппо, провоцирующие гуманитарный кризис.

Исследование также показывает, что в работу гуманитарных организаций вмешивалась Хаят Тахрир аль-Шам - коалиция вооруженных формирований на северо-западе. Гражданское местное население оказалось под угрозой, если важный механизм ООН по оказанию гуманитарной помощи через границу с Турцией не будет восстановлен.

Совет Безопасности ООН должен гарантировать, чтобы этот механизм оставался действующим".

Детали: В период с мая 2019-го по февраль 2020 года наблюдатели организации насчитал не мене 18 таких нападений на северо-западе Сирии. Пять больниц после этих нападений закрылись, в двух случаях сирийские правительственные силы использовали запрещенные в мире бочковые бомбы.

Как отмечает Amnesty International, нападения на школы и больницы - это серьезное нарушение международного гуманитарного права, военные преступления и преступления против человечества.

Отчет организации основывается на интервью с более чем 70 лицами, в частности, свидетелями, беженцами, врачами, учителями, работниками ООН и тому подобное.

Как известно, Россия поддерживает режим президента Сирии Башара Асада и предоставляет ему военную помощь в борьбе с сирийскими повстанцами.