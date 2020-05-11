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Италия хочет легализовать сотни тысяч трудовых мигрантов

Понедельник, 11 мая 2020, 20:27
Италия хочет легализовать сотни тысяч трудовых мигрантов

В Италии коалиция намерена легализовать сотни тысяч нелегальных мигрантов на фоне пандемии коронавируса, однако в последний момент популистское "Движение 5 звезд" заблокировало достигнутое соглашение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание La Repubblica.

В ночь на понедельник итальянские СМИ сообщили, что правительственная коалиция согласовала компромисс относительно возможной легализации 500 тысяч иностранцев, работающих в сельском хозяйстве, на строительстве и в уходе за больными и людьми пожилого возраста.

Согласно плану, нелегальным мигрантам хотят предоставить шестимесячное разрешение на проживание на период поиска работы. Если им удастся заключить трудовой договор, разрешение на проживание продлевается на срок действия договора.

Работники не фермах будут легализованы только в том случае, если их работодатель подаст соответствующую заявку, и им придется доказать, что они ранее работали в секторе.

Относительно работодателей, которые хотели бы легализовать своих работников, штрафы не предусмотрены.

Однако через несколько часов после достижения договоренностей "Движение 5 звезд" заявило, что не поддерживает сделку.

"Для нас сделка не закрыта, соглашения нет. Дебаты продолжаются", - заявил заместитель министра внутренних дел Карло Сибилиа от "Движения 5 звезд". Партия не поддерживает "амнистию" для работодателей, заявляя, что отсутствие наказания за нелегальное трудоустройство является "преступным щитом".

"Непонятно, как можно представить уголовную и административную амнистию для тех, кто эксплуатировал нелегальных рабочих. Тех, кто это делал, следует преследовать по закону", - заявил Сибилиа.

Из-за пандемии COVID-19 тысячи работников-нелегалов не могут вернуться из Италии на родину. Кроме того, планы по легализации направленные на местных, которые трудоустроены нелегально.

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Темы: Италиязаконодательствоэкономика
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