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Осталось меньше двух суток до окончания санкций против ВКонтакте и Ко - "Голос"

Среда, 13 мая 2020, 10:51
Осталось меньше двух суток до окончания санкций против ВКонтакте и Ко - Голос

Фракция "Голос" собирает подписи в Верховной Раде для созыва внеочередного заседания парламента и принятия постановления о продлении санкций против информационных ресурсов государства-агрессора.

Источник: нардеп Роман Лозинский на заседании Рады 13 мая

Прямая речь: "Три года назад было принято решение о санкциях в отношении российских сервисов, в том числе таких одиозных соцсетей как ВКонтакте, Одноклассники и других около полутора тысяч юридических и физических лиц, являющихся оружием оккупанта. Одни сутки и 14 часов - это то время, которое осталось до момента, как эти российские сервисы, оружие Кремля будет разблокировано.

Одни сутки и 13 часов, это то время, которое осталось СНБО, чтобы собраться и президент Владимир Зеленский подписал этот указ".

Детали: Лозинский подеркнул, что эти сервисы должны быть заблокированы, пока Россия не прекратит военную агрессию против Украины

"Голос собирает подписи о проведении внеочередного заседания с одним лишь вопросом о продлении санкций в отношении российских сервисов оккупантов", - добавил он, напомнив СНБО и президенту, что время уходит.

Что предшествовало: 10 апреля глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.

23 апреля он же заявил, что внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов.

Напомним: 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкциисоцсетиРосcиявойна
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