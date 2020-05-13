Все разделы
Укр / Рус

Осталось меньше двух суток до окончания санкций против ВКонтакте и Ко - "Голос"

Среда, 13 мая 2020, 10:51

Фракция "Голос" собирает подписи в Верховной Раде для созыва внеочередного заседания парламента и принятия постановления о продлении санкций против информационных ресурсов государства-агрессора.

Источник: нардеп Роман Лозинский на заседании Рады 13 мая

Прямая речь: "Три года назад было принято решение о санкциях в отношении российских сервисов, в том числе таких одиозных соцсетей как ВКонтакте, Одноклассники и других около полутора тысяч юридических и физических лиц, являющихся оружием оккупанта. Одни сутки и 14 часов - это то время, которое осталось до момента, как эти российские сервисы, оружие Кремля будет разблокировано.

Одни сутки и 13 часов, это то время, которое осталось СНБО, чтобы собраться и президент Владимир Зеленский подписал этот указ".

Детали: Лозинский подеркнул, что эти сервисы должны быть заблокированы, пока Россия не прекратит военную агрессию против Украины

"Голос собирает подписи о проведении внеочередного заседания с одним лишь вопросом о продлении санкций в отношении российских сервисов оккупантов", - добавил он, напомнив СНБО и президенту, что время уходит.

Что предшествовало: 10 апреля глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.

23 апреля он же заявил, что внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов.

Напомним: 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".

Валентина Романенко, УП
Темы: санкциисоцсетиРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID-19: рекорд выздоровлений в Украине, но новых больных все равно больше

Тищенко не знает, что делал в "Велюре" нардеп Яценко и другие гости

ФотоПолиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ресторан на Львовщине

обновленоУ Криклия сообщили, что через 10 дней будут возобновлять работу транспорта, а затем "передумали"

Врач выписал из больницы 15 больных COVID-19 в Кривом Роге – горсовет

Нападения на медиков в Киеве: избит водитель "скорой", ограблены сотрудницы медцентра

Все главные новости...
санкции
В Конгрессе США призывают ввести новые санкции против РФ
Разумков рассказал послам G7 о необходимости сохранять санкции на фоне пандемии
Ситуация с коронавирусом не повлияет на санкции ЕС против России - Боррель
Последние новости
11:00
Тищенко рассказал, что у него с кумом Ермаком строгие взаимоотношения
10:58
Степанов рассказал, какие отечественные фармкомпании работают над симптоматическим лечением против COVID-19
10:55
документДело о "пленках Ермака" перебросили уже на СБУ
10:53
В Минюсте развенчали самые распространенные мифы о процедурах банкротства
10:53
Шмыгаль: Мы достигаем плато и пика эпидемии, о котором говорили
10:51
Осталось меньше двух суток до окончания санкций против ВКонтакте и Ко - "Голос"
10:38
Цены на нефть снижаются после роста накануне
10:36
Тищенко рассказал о амбициях мэра
10:24
Итальянский еврокомиссар: в этом году будет летний туристический сезон
10:11
Обновленный энергобаланс надежен и соответствует требованиям отрасли – премьер
Все новости...