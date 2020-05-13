Шмыгаль: Информация о запрете на выезд из Украины - фейк и ложь

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не вводило никаких ограничений на выезд из Украины, в том числе для трудовых мигрантов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава правительства заявил в парламенте, отвечая на вопрос относительно информации посольства Великобритании о запрете выезда без отдельного разрешения.

"По поводу ограничения выезда - это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало. Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, что в случае приглашения наших людей на работу в европейские страны это должна быть официальная работа, медицинские гарантии, гарантии возврата, гарантии нормальных условий работы и проживания. Мы впервые получили возможность на равных вести диалог о защите интересов наших людей в европейских странах", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство пытается лишь обеспечить украинцам достойные условия работы в Европе и обеспечить безопасность внутри страны.

"Важным моментом также должно быть то, что это не должен быть двухнедельный туризм туда-сюда, импорт-экспорт коронавируса. Мы не для того два месяца держали страну, закрытой и вся Европа держит страны закрытыми, чтобы каждые две недели привозить 100-200 тысяч инфицированных и валить экономику", - добавил премьер.

На прошлой неделе посольство Великобритании в Украине опубликовало заявление, в котором говорилось, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения.

Сначала утверждалось, что украинцы, имеющие соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. Позже заявление было отредактировано и эта фраза исчезла, но речь шла о том, что статус граждан как имеющих вид на жительство в Великобритании должен быть подтвержден.

В МИД Украины объяснили, что они являются лишь коммуникаторами в этом процессе и не выдают соответствующих разрешений или запретов.

Как известно, ранее попытки Украины ограничить выезд работников привели к скандалу (подробнее в статье "Назад в СССР: почему запрет рейсов для работников касается всех"), после чего правительство пошло на частичные уступки, назначив вице-премьера Пристайко ответственным за переговоры с другими странами, которые захотят пригласить украинских работников. В МИД утверждали, что в качестве посредника собирают и передают Пристайко информацию о запланированных рейсах с работниками.

Правительство Дениса Шмыгаля ранее также пыталось получить право на введение полного запрета на выезд, однако его инициатива встретила критику экспертного сообщества как неконституционная и и с сомнительной пользой (Подробнее - в статье "Запрещаю, так могу!": Что не так с законопроектом об ограничении права выезда за границу).