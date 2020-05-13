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В Польше с 18 мая откроют салоны красоты, парикмахерские и частично рестораны

Среда, 13 мая 2020, 14:55

В Польше с 18 мая возобновят работу салоны красоты и парикмахерские, частично откроются и рестораны.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"С 18 мая парикмахерские, косметические и подобные бизнесы снова смогут функционировать", - объявил премьер-министр.

Он подчеркнул необходимость сохранения строгих санитарных мер.

"Мы частично открываем гастрономические услуги: рестораны, бары, гастрономические помещения, все виды кафе, но и с сохранением санитарного режима внутри помещений, - сказал он.

Моравецкий призвал рестораны открывать террасы и летние площадки.

"На открытом воздухе, как говорят эпидемиологи, безопаснее - там, где это возможно, таким образом будут работать гастрономические заведения", - подчеркнул он.

С 18 мая будут изменены правила движения общественного транспорта. Лимит пассажиров будет увеличен.

По состоянию на утро среды, число выявленных случаев COVID-19 в Польше составил 17 062, умерло 847 человек.

Темы: Польшакарантин


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