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Кабмин возобновляет работу пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей

Среда, 13 мая 2020, 16:05

Украина возобновит работу пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства, сообщает "Европейская правда".

Как заявил глава МВД Арсен Аваков, в связи с ослаблением карантина возникла необходимость и в восстановлении работы пункта пропуска для украинцев и иностранцев.

Впрочем, точной даты возобновления работы пункта пропуска еще нет, решение о его открытии вступит в силу со дня опубликования постановления.

"Это единственный пункт пропуска на польском участке границы, который оборудован для пешеходного сообщения. Однако будет ли действовать там пешеходное сообщение, можно будет говорить только после опубликования решения правительства и с учетом договоренностей, которые будут на тот момент с польской стороной", - сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

На прошлой неделе на портале украинского Кабмина появилось сообщение о том, что правительство 6 мая приняло решение, которым восстанавливается работа пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Рава-Русская" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт", которые были временно закрыты в связи с пандемией.

После этого в Польше заявили, что пограничный пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенне" остается в дальнейшем закрытым, поскольку польская сторона не получала от Украины запроса на его открытие. В Мининфраструктуры пояснили, что пришлют такой запрос сразу после публикации правительственного решения.

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Темы: Польшаграница
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