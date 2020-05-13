Украину накроют кратковременные дожди

В Украине в четверг, 14 мая, ожидаются кратковременные дожди в некоторых областях, температура воздуха днем ​​составит 19-24° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 14 мая облачно с прояснениями. Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем ​​в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура ночью 4-9°; днем 19-24°, на севере и западе страны, кроме Закарпатья и Прикарпатья, 11-16°.

В ближайшие два дня, 15-16 мая, сохранится облачная с прояснениями погода.

15 мая в Карпатском регионе, центральных, южных и восточных областях небольшой дождь, 16 мая ночью умеренные, в центральных областях местами значительные дожди, днем ​​в восточной части небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с, днем ​​16 мая на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 2-7° тепла; днем 12-17°, 15 мая на юге до 25°.

17-18 мая в Украине преимущественно без осадков, только днем ​​17 мая в северной, 18 мая в восточной части страны небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 5-11°, днем ​​15-21°, на юге страны 18 мая до 24°.

В Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют на 14 мая кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в столице составит 7-9°, днем ​​13-15°; по области ночью 4-9°, днем ​​11-16°.

15-16 мая в Киеве сохранится облачная с прояснениями погода. Без осадков, только ночью 16 мая дождь. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​12-17°.

Синоптики обещают, что 17-18 мая в Киеве также преимущественно без осадков, только днем ​​17 мая небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 5-10°, днем ​​15-20°.