Украину накроют кратковременные дожди
В Украине в четверг, 14 мая, ожидаются кратковременные дожди в некоторых областях, температура воздуха днем составит 19-24° тепла.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: 14 мая облачно с прояснениями. Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, кратковременные дожди, местами с грозами.
Температура ночью 4-9°; днем 19-24°, на севере и западе страны, кроме Закарпатья и Прикарпатья, 11-16°.
В ближайшие два дня, 15-16 мая, сохранится облачная с прояснениями погода.
15 мая в Карпатском регионе, центральных, южных и восточных областях небольшой дождь, 16 мая ночью умеренные, в центральных областях местами значительные дожди, днем в восточной части небольшой дождь; на остальной территории без осадков.
Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с, днем 16 мая на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 2-7° тепла; днем 12-17°, 15 мая на юге до 25°.
17-18 мая в Украине преимущественно без осадков, только днем 17 мая в северной, 18 мая в восточной части страны небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью 5-11°, днем 15-21°, на юге страны 18 мая до 24°.
В Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют на 14 мая кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.
Температура ночью в столице составит 7-9°, днем 13-15°; по области ночью 4-9°, днем 11-16°.
15-16 мая в Киеве сохранится облачная с прояснениями погода. Без осадков, только ночью 16 мая дождь. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.
Синоптики обещают, что 17-18 мая в Киеве также преимущественно без осадков, только днем 17 мая небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.