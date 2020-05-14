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Коронавирус: В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки

Четверг, 14 мая 2020, 09:37
Коронавирус: В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 422 новых случая коронавируса, 17 человек умерли, вместе с тем 427 человек выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 14 мая

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 422 человека, из них 42 ребенка и 70 медработников. Были госпитализированы 136 человек. За последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев. При этом сегодня у нас рекордное количество тех, кто выздоровел – 427 человек. Впервые за весь ход коронавируса в Украине количество выздоровевших превысило количество заболевших". 

 

Всего за все время пандемии заболели 16847 человек, из них 1172 ребенка и 3278 медработников.

В общем выздоровели 4143 человека, умерли 456 человек (из низ 24 медика).

Больше всего новых случаев зафиксировано в Черновицкой области (72), Харьковской (41) и в Киеве (52).

Сейчас на амбулаторном лечении находится 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработника.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Ирина Балачук, УП

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Темы: МинздравкоронавирусУкраина
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